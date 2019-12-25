Эпицентр получил кредит на 70 миллионов долларов на агроразвитие

Группа компаний "Эпицентр К" подписала кредитное соглашение в размере 70 миллионов долларов с Черноморским банком торговли и развития BSTDB.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

7-летний заем поддержит бизнес-программу Эпицентра в области сельского хозяйства на 2019-2021 годы, в частности финансирование будет направлено на приобретение сельскохозяйственных активов, и на строительство новых и модернизацию действующих зерновых элеваторов.

Хасан Демирхан, вице-президент BSTDB Banking говорит: "Это соглашение подчеркивает стратегический приоритет, который мы предоставляем поддержке сельскохозяйственного производства и региональной торговли Украины, которая выигрывает от растущего экспортного потенциала страны".

В Эпицентре убеждены, что финансирование BSTDB будет способствовать развитию аграрной инфраструктуры в Украине, созданию рабочих мест и увеличению экспортных доходов, соответственно укреплению платежного баланса страны.

"Кредит позволит группе компаний еще больше усилить свои позиции в сельскохозяйственном бизнесе, создать новые возможности для трудоустройства в сельской местности и улучшить социальное благополучие общин", - говорит генеральный директор ООО "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

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В группу компани "Эпицентр" входят сети торговых центров "Эпицентр" и "Новая линия", сеть мультибрендовых спортивных магазинов INTERSPORT, онлайн-магазин Epicenter.ua. "Эпицентр" также является ведущим сельхозпроизводителем в Украине, с земельным банком 120 тыс. га. В его состав входит 20 животноводческих ферм и 8 элеваторов общей мощностью около 800 тыс. тонн.

Черноморский банк торговли и развития (BSTDB) - это международная финансовая организация, основанная Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной.

Штаб-квартира BSTDB находится в Салониках, Греция. BSTDB поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляя займы, кредитные линии, собственный капитал и гарантии для проектов финансирования развития в государственном и частном секторах своих стран-участников.