Половина населения Украины владеет цифровыми навыками "ниже среднего"

Впервые стали известны уровни владения цифровыми навыками населения Украины, в зависимости от возраста, уровня образования, места проживания и других параметров.

Исследование проводило Минцифры, передает ITC

Под "цифровыми навыками" подразумевается четыре параметра: информационные, коммуникационные, поиск решения проблемы и программного обеспечения

Вообще не обладают цифровыми навыками 15,1% украинцев, а низким уровнем цифровых навыков располагают 37,9% граждан страны, что в сумме дает 53%.

Треть (34%) украинцев в возрасте 18-70 лет за последний год становились объектом хотя бы одного из видов мошенничества в Интернете, а среди молодежи в возрасте 10-17 лет — 55,5% граждан становились жертвами онлайн-мошенничества.

Наиболее незащищенными сегментами в интeрнете является молодежь до 16 лет и люди старше 60 лет.

На временно неподконтрольных территориях уровень цифровых навыков "ниже среднего" составляет 58,1%.

Также в Минцифре исследовали инклюзивные группы, к примеру, среди людей с нарушением слуха 32,4% имеют уровень цифровых навыков "выше среднего".

Кроме этого был проведен опрос о заинтересованности в обучении цифровыми навыками. Так, больше всего в подобных знаниях заинтересованы две группы — люди с нарушением слуха (65%) и молодежь в возрасте 10-17 лет (67,5%). Всего же 47% украинцев в той или иной мере хотят улучшить свои цифровые навыки.

Во время сбора данных выборочная совокупность населения в возрасте 18-70 лет составила 1800 людей