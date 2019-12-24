Топ-10 профсфер по количеству вакансий в 2019 году – исследование

В 2019 году на 15% выросло количество вакансий в таких профсферах, как IT и телеком, на 9% - в маркетинге, на 5% - в бухгалтерии.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами hh.ua | grc.

"Анализ процессов на украинском рынке труда и мировых тенденций показывает, что в ближайшее время наибольшее количество вакансий будет для специалистов по продажам и менеджеров по работе с клиентами, разработчиков программного обеспечения и других IT-специалистов, маркетологов и PR-менеджеров. Эти сотрудники нужны практически в любой компании и любой отрасли.

В то же время можно выделить дефицитных специалистов - это представители рабочих профессий, инсталляторы, сервисные инженеры, автослесари. Претендентов на такие вакансии очень мало - часто на одну вакансию приходится менее одного резюме", - говорится в сообщении.

Относительно размера зарплат, то характерной для 2019 года является неравномерность развития профсфер.

В частности, по состоянию на конец 2019 года в некоторых профсферах зарплаты выросли за год на 20-30% (например, IT, административный персонал, транспорт и логистика), а в некоторых - остались на уровне января 2019 года (юриспруденция HoReCa), или показали незначительную (в пределах 3%) или отрицательную динамику (домашний персонал, искусство, СМИ).

"Если мы говорим о средних показателях, то, например, в 2018 году зарплатные предложения в вакансиях выросли на 25-30%. В этом году темпы скромнее - 15-20%", - свидетельствуют результаты исследования.

Также сообщается, что среди соискателей самыми активными в 2019-м, как и в прошлом году, были начинающие специалисты.

Также увеличилась доля присутствия на рынке разработчиков и тестировщиков ПО, административного персонала, маркетологов и PR-менеджеров, топ-менеджеров, журналистов. Почти по трети всех соискателей рассчитывают получать от 12 000 до 24 000 грн (37%) или меньше 12 000 (39%).

Экономическая правда