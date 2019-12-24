Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме – Дубилет

Кабмин запустил сервис check.gov.ua, с помощью которого можно будет проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, за запуск сервиса официально проголосовали на заседании Кабмина.

"Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью. Сейчас, если вы платите госуслуги (паспорт, авто, загс и т.п.) - у вас требуют квитанцию ​​из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через Интернет-банк или мобильное приложение", - написал он.

Дубилет объяснил, что вместо бумажной квитанции нужно будет просто предоставить ее код, а тот, кто проверяет платеж, просто заходит на check.gov.ua и вводит этот код.

"Кстати, часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, вы будете экономить не только время, но и деньги", - отметил министр.

Он отметил, что пока к сервису подключены два банка - Приватбанк и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время.

"В течение месяца мы вместе с другими министерствами изменим должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг. В будущем этот сервис позволит легче запускать и электронные сервисы. Будем здесь работать вместе с Минцифрой.

Чтобы закрепить запуск, мы запустим горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме", - сообщил также Дубилет.

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Экономическая правда