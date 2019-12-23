Хакер украл с банковских карт украинцев более 1 миллиона – киберполиция

Житель Днепропетровской области за полгода украл более миллиона гривен с банковских карт украинцев.

Об этом сообщается на официальном сайте киберполиции.

Отмечается, что подозреваемый заказал более 100 карт, которые не имели идентификатора пользователя. Он использовал эти карты для дубляжа оригинальных карт граждан.

При использовании банкомата мужчина имитировал возникновение проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя.

Перед этим злоумышленник проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карточку следующего пользователя. Затем получал доступ к банковским картам граждан.

Также мужчина менял номер телефона, к которому привязана карта, на свой, что позволяло получать доступ к онлайн-банкингу. Затем он увеличивал кредитные лимиты на счетах пострадавших и оформлял онлайн-кредиты.

Полиция во время обыска нашла у него телефоны, сим-карты и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров), ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками) и ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Мужчине сообщили о подозрении. Суд вынес решение об аресте с правом внесения залога 38,42 тыс грн.

Экономическая правда