В РФ опровергли заключение украинскими компаниями контрактов на прямые поставки газа

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг сообщения о том, что российская сторона заключила контракты с рядом украинских компаний для прямых поставок газа в Украину.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после Нового года, после того, как все вопросы (связанные с транзитом – ред) будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - сказал Козак.

Вице-премьер РФ отметил, что "сегодня в Украине разгорается "буря в стакане" по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ".

"Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола", – сказал Козак.

Напоминаем:

По словам собеседника ЭП, пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договора на поставку газа для своих производственных нужд.

Эти 5 компаний, по данным источника, покупают газ "для своих производственных нужд, а не для трейдерства на украинском рынке".

Названия компании и сферу деятельности собеседник уточнять отказался.

Также он заверил, что не знает контрактную цену и о каких объемах газа идет речь.