Forbes назвал главных миллиардеров-неудачников 2019 года

Американский Forbes назвал главных неудачников среди миллиардеров в 2019 году.

Об этом пишет Forbes.



В их число попал самый богатый человек мира Джефф Безос, который в этом году как минимум трижды уступал лидерство, хоть и ненадолго. Всему виной самый дорогой развод в истории.

Еще в марте Безос уверенно возглавлял рейтинг богатейших бизнесменов планеты по версии Forbes со 131 млрд долларов капитала (у занявшего второе место Билла Гейтса было 96,5 млрд долларов).

Но уже осенью основатель Amazon несколько раз уступил первую строчку в списке Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени: сначала тому же Гейтсу, а затем главному счастливчику года — владельцу брендов Dior и Louis Vuitton Бернару Арно.

Джефф Безос потерял за год 13,1 млрд долларов, его состояние на 13 декабря составляет 109,7 млрд долларов.

Джефф Безос и его жена Маккензи объявили о разводе после 25 лет брака в январе 2019 года. По соглашению о разводе, Безос отдал бывшей супруге 25% своих акций Amazon, теперь Маккензи владеет примерно 4% акций компании.

После того, как передача бумаг была завершена в июле, Forbes подсчитал, что состояние Безоса снизилось на 36,8 млрд долларов. Но акции Amazon с тех пор подорожали, что позволило отыграть значительную часть потерь.

Список неудачников возглавил второй самый богатый человек Индии Азим Премджи, который за год потерял 14,1 млрд долларов.

Также в рейтинг вошли глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра (потери за год составили 3,4 млрд долларов), гендиректор Uber Трэвис Каланик, который потерял 3,1 млрд долларов и cопредседатель Smart Commerce Group Янь Чжи (- 3 млрд долларов).