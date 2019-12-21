Forbes опубликовал топ-5 миллиардеров по доходам и потерям в 2019 году

Американский журнал Forbes назвал по пять миллиардеров, которые в этом году больше всего увеличили свое состояние или, наоборот, понесли потери.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на издание.

В список "неудачников" вошел основатель Amazon Джефф Безос, который на данный момент является богатейшим человеком мира по версии Forbes (список обновляется в режиме реального времени). Его потери за год оценили в 13,1 млрд дол.

В пятерку "неудачников" вошли:

- индийский бизнесмен Азим Премджи (-14,1 млрд дол);

- основатель Amazon Джефф Безос (-13,1 млрд дол);

- глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра (-3,4 млрд дол);

- бывший глава Uber Трэвис Каланик (-3,1 млрд дол);

cопредседатель Smart Commerce Group Янь Чжи (-3 млрд дол).

Самыми удачливыми в этом году стали:

- владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (+40 млрд дол);

- основатель Facebook Марк Цукерберг (+22,1 млрд дол);

- создатель компании Inditex Амансио Ортега (+17,3 млрд дол);

- бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (+16,3 млрд дол);

- индийский бизнесмен Мукеш Амбани (+16,1 млрд дол).

Напомним, что в начале этой недели Бернар Арно впервые возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, который обновляется в режиме реального времени.

Он всего на несколько минут обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Бернара Арно оценивалось в 109,6 млрд дол, а Джеффа Безоса — в 109,5 млрд дол.