Укрпочта с января увеличит тарифы на международные отправления

Укрпочта с января 2020 года повысит тарифы на международные отправления в нескольких категориях.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс служба компании.

"Меняется стоимость доставки мелких пакетов в страны Зоны 1 и Зоны 3: для отправки массой до 250 граммов растет на 0,25 доллара, а от 250 граммов до 2 килограммов - на 0,5 доллара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для отправлений с учетом сбора рекомендованного статуса (этот сбор не меняется) и НДС, финальный тариф к оплате без скидок составит: на мелкие пакеты весом 0-250 г - от 6 до 6,3 долларов, весом 250-500 г - от 11,4 до 12 долларов. Повышение составит 3-5%.

"Относительно посылок массой от 10 кг, меняется тариф только для четырех стран: Великобритания, Канада, Россия и США.

В то же время стоимость доставки в страны Зоны 2 остается неизменной", - заявили в Укрпочте.

Об зоны для международных отправлений можно узнать по ссылке.