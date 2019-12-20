Сколько в 2019 году появилось новых компаний и "ФОПов" в Украине

За январь-ноябрь количество зарегистрированных компаний в Украине выросла на 37 тысяч, а ФЛП на 42 тысячи по сравнению с таким же периодом предыдущего года.

Платформа YouControl исследовала изменения в украинском бизнесе за 2019 год.

С начала 2019 и до ноября количество предприятий в Украине увеличилось почти на 37 тыс. (или на 4%) - и достигло 971 тыс.

Этот показатель определен на основе данных Госкомстата о количестве юрлиц без учета некоммерческих организационно-правовых форм собственности.

Предприятия, которые открывались в течение 2019 года, чаще всего выбирали для работы направление неспециализированной оптовой торговли.

Почти 13% предприятий из всех новосозданных текущего года именно такой КВЭД указали при регистрации.

Также популярной среди предприятий-новичков была работа с недвижимостью - предоставление в аренду и строительство.

По расчетам YouControl на основе данных НБУ, наибольший прирост кредитов в течение 10 месяцев 2019 получили компании из отраслей строительства (+1,3 млрд грн), розничной торговли (+1,2 млрд грн) и логистики и складского хозяйства (0,9 млрд грн).

"Прирост выданных банками кредитов - лишь один из индикаторов роста популярности той или иной отрасли.

Впрочем сильная сторона этого показателя заключается в том, что он отражает реальную активность уже действующих предприятий и заинтересованность банков в кредитовании отрасли", - объясняет кандидат экономических наук, финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк.

В начале 2019 количество ФЛП в Украине достигала 1,91 млн.

Этот показатель говорил о росте массива физических лиц-предпринимателей на 4% по сравнению с началом прошлого года. Вряд ли в этом году повторится подобный результат, ведь с января по ноябрь 2019-му количество ФЛП выросла всего на 42 тыс., что соответствует 2%.

Такое общее количество ФЛП определило не только открытие, но и прекращения работы предпринимателей.

За 2019 зарегистрировалось более 256 тыс. новых ФЛП, а закрылось - 213 тыс.

Среди последних было 58 тыс. тех, кто открылся только в этом году, но не смог удержаться на плаву даже такой короткий промежуток времени.

Ожидаемо, наибольший прирост количества физических лиц-предпринимателей был в направлении компьютерного программирования.

Почти 11% из всех вновь ФЛП зарегистрировались именно в этой категории.

Вдвое меньше было ФЛП, занявшие вторую и третью ступени - они выбрали для себя розничную торговлю продовольствием в неспециализированных магазинах и бьюти-услуги.

Эксперты считают, что 2019 бизнес скорее провел в ожидании.По словам Дмитрия Суслова, директора украинского "Битрикс24", особый всплеск в запуске нового бизнеса не наблюдалось, но в деловой среде произошли другие качественные изменения: "Возросла предпринимательская активность: большинство тех, кто уже имеет собственное дело, многие делают, чтобы развиваться, совершенствовать командное взаимодействие, делать свой продукт лучшим и работать с клиентами на более высоком уровне.

Например, предприниматели начали интересоваться технологиями, развитием бренда, клиентским сервисом и т.п.".

А Руслан Соболь, председатель ГС "Ассоциация владельцев малого и среднего бизнеса", не видит положительных сдвигов в отечественной бизнес-среде за текущий год: "Сейчас имеем нисходящий тренд в покупательной способности и на рынке труда.

Законы экономики привязаны к определенным механизмов, в частности, доступа к выгодным кредитам, положительного экономического и политического среды.

В тех условиях, что сейчас находится страна, вряд ли стоит ожидать стремительного развития или расширения бизнеса, открытия новых подразделений или освоение новых направлений.

Пока не время. Сейчас задача скорее состоит в сохранении того, что есть", - подчеркнул эксперт.

Экономическая правда