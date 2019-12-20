Новогодняя аренда: сколько стоит встретить 2020 не дома – исследование

В Киеве арендовать однокомнатную квартиру на Новый год можно примерно за 650 гривен/сутки, место в хостеле обойдется в 150 грн/сутки.

Об этом свидетельствует исследование о посуточной аренде в Украине, которое провело OLX Недвижимость.

Квартиры

Отмечается, что двухкомнатные квартиры в Киеве на Новый год обойдутся в среднем в 950 грн/сутки, трехкомнатные - 1400 грн/сутки.

"При этом, в предпраздничное время на OLX Недвижимость предлагают почти 1200 вариантов единичек, 600 двухкомнатных и 160 трехкомнатных", - говорится в сообщении.

В Харькове цены ниже: 1-комнатные квартиры можно снять за 450 грн/сутки, 2-комнатные - за 600 грн/сутки, 3-комнатные - за 950 грн/сутки. Встретить 2020 и в Днепре обойдется примерно во столько же: однокомнатные в городе сдают по 500 грн в день, двухкомнатные - по 660 грн, трешки - по 850 грн.

Снять однокомнатную жилье во Львове обойдется в среднем в 460 грн/сутки. Двухкомнатная квартира уже будет стоить 700 грн/сутки, а трехкомнатная - 1000 грн в день. Расценки на жилье в Одессе: 500 грн/сутки за однокомнатную, 600 грн - за двухкомнатную и вдвое больше за трехкомнатную - 1250 грн/сутки", - свидетельствуют результаты исследования.

Хостелы

В Киеве, Львове и Одессе место в хостеле обойдется в среднем в 150 грн/сутки. В Харькове - 100 грн/сутки.

Карпаты

В Яремче (Ивано-Франковская область) снять дом можно в среднем за 800 грн/сутки, а проживание в гостинице или базе отдыха обойдется в 200 грн в день. В Микуличине (Ивано-Франковская область) дом будет стоить 1500 грн/сутки.

В Трускавце (Львовская область) аренда однокомнатной квартиры в среднем составит 400 грн/сутки.

"Всего на 80 грн дороже будет стоить двухкомнатная - 480 грн в день. Провести праздники на Закарпатье можно, арендовав жилье в его главном городе - Ужгороде. Однокомнатные здесь предлагают в среднем за 460 грн/сутки, двухкомнатные и трешки - по 500 грн/сутки", - говорится в сообщении.

Экономическая правда