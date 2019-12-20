Гончарук: Нам достался очень сложный бюджет

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал фракцию "Слуги народа" не вестись на провокации и объяснил, что работать с бюджетом, который готовился другим правительством и принимался предыдущим парламентом, сложно.

Об этом он сказал во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте.

"Хочу обратиться прежде всего к фракции "Слуга народа", друзья, не ведитесь на провокации. Нам достался очень сложный бюджет. Вообще закрывать год с чужим бюджетом трудно. Это нужно осознавать.

... Люди в прошлом году приняли бюджет, зафиксировали сумму доходов, а затем после этого приняли лоббистскую норму о том, чтобы освободить от налогообложения при растаможивании компоненты для зеленой энергетики.

Таким образом мы потеряли 9 млрд. То есть, в бюджете это есть, а денег реально нет", - сказал Гончарук.

По его словам, также большое значение имеет курс гривны и цены на энергоносители.

"В бюджете были заложены средства в том числе от налогообложения газа. Посмотрите, сколько он стоил тогда, когда бюджет планировался и сколько стоит сейчас", - добавил премьер-министр.

Гончарук заверил, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыто ассигнования.

Напомним:



19 декабря Кабмин утвердил перераспределение средств в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Минэкоэнерго на 2019 год - неиспользованные средства на сумму 322,6 млн грн с некоторых программ перенаправили на программу "Реструктуризация угольной отрасли".

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – расходы развития, на ремонт и строительство.

Экономическая правда

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