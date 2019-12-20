В Еврокомиссии оценили результаты трехсторонних газовых переговоров в Берлине

Договоренности, достигнутые на трехсторонних газовых переговорах в Берлине, включают объемы газового транзита, тарифы и вопросы решения арбитражных споров между Украиной и РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим МакФи на брифинге в Брюсселе.

"Мы считаем, что это очень хорошие и позитивные новости для Европы и для наших партнеров в этих переговорах. Достигнутое вчера соглашение включает ключевые договоренности, необходимые для продолжения транспортировки российского газа через Украину в Европу с 1 января", - сказал МакФи.

"Теперь соглашение будет оценено на политическом уровне в России и Украине и Еврокомиссия ожидает, что оно будет утверждено как можно скорее", - добавил он.

Спикер не смог объяснить, почему переговоры продолжатся сегодня в Минске, а не в Берлине. "Но я могу заверить, что вице-президент Шефчович остается на связи с обеими сторонами", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия будет принимать участие в переговорах в режиме онлайн.

Напомним, 19 декабря в Берлине состоялся очередной раунд трехсторонних газовых переговоров, где были достигнуты принципиальные договоренности относительно деталей нового договора на транспортировку газа.

Как известно, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года, однако договоренностей по новому соглашению еще не достигнуто.

Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.

Европейская правда