Рада сделала шаг к отмене книге учета "ФОПов"

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за принятие законопроекта №2524, который отменяет обязательную регистрацию книги учета доходов и совершенствует работу электронного кабинета налогоплательщика.

За соответствующее решение проголосовали 299 депутатов.

Закон отменяет обязательную регистрацию книги учета доходов и книгу учета доходов и расходов, а также отменяет обязанность ведения книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС.

Отмечается, что такой налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде.

Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов наступает, только если такой плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов.

Законопроект также вводит автоматическую регистрацию в электронной кабинете полученных документов от налогоплательщика.

Согласно закону, копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, должны также отображаться в электронном кабинете.