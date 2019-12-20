Кабмин разблокировал выплату больничных
Правительство увеличило бюджет Фонда социального страхования на 2019 год на 1 миллиард гривен.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Расходы увеличили в части материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение), общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн.
В фонде отметили, что изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в частности за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств.
Общие доходы ФССУ с учетом остатка средств на начало года составляют 25,665 млрд грн.
Напоминаем:
20 ноября 2019 года Фонд социального страхования сообщил, что приостановил перечисление средств на выплату материального обеспечения застрахованным лицам.
Выплаты будут возобновлены, когда правительство утвердит изменения в бюджет Фонда на 2019 год.
В то же время в Министерстве социальной политики заявили, что информация о приостановлении финансирования выплат Фондом социального страхования не соответствует действительности.
В тот же день, 20 ноября, Коваль заявил о возможной попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования.
В ФССУ эту информацию опровергли и сообщили, что работают в штатном режиме.
Экономическая правда
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