Кабмин разблокировал выплату больничных

Правительство увеличило бюджет Фонда социального страхования на 2019 год на 1 миллиард гривен.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Расходы увеличили в части материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение), общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн.

В фонде отметили, что изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в частности за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств.

Общие доходы ФССУ с учетом остатка средств на начало года составляют 25,665 млрд грн.

Напоминаем:

20 ноября 2019 года Фонд социального страхования сообщил, что приостановил перечисление средств на выплату материального обеспечения застрахованным лицам.

Выплаты будут возобновлены, когда правительство утвердит изменения в бюджет Фонда на 2019 год.

В то же время в Министерстве социальной политики заявили, что информация о приостановлении финансирования выплат Фондом социального страхования не соответствует действительности.

В тот же день, 20 ноября, Коваль заявил о возможной попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования.

В ФССУ эту информацию опровергли и сообщили, что работают в штатном режиме.

Экономическая правда