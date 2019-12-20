Курс валют: евро пересек новую психологическую отметку

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 20 декабря на уровне 23,37 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 25,98 (на 19 декабря - 26,02 гривни).

Напоминаем:

19 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,38 - 23,40 гривни за доллар.

19 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,28 - 23,30 гривни за доллар.

Экономическая правда