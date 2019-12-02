Зеленский поручил диверсифицировать поставки газа и угля до 30% из одного источника

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности".

Соответствующий указ президента №874 от 2 декабря обнародован на сайте главы государства.

Решением СНБО Кабмину поручено безотлагательно утвердить финансовые планы НАК "Нафтогаз Украины" на 2019 и 2020 год, а также предпринять "во взаимодействии с институтами Европейского Союза меры для сохранения транзита природного газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года".

Правительство обязано урегулировать вопрос определения объемов страхового запаса природного газа на 2020 год, обеспечить пересмотр Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года, проработать вопрос по обеспечению энергетической устойчивости Украины и принять соответствующее решение.

Кабмину поручено в течение первого полугодия 2020 года ввести механизмы стимулирования энергоэффективности и экономного использования энергетических ресурсов всеми категориями потребителей, а также обеспечить разработку до 1 января 2021 года дорожной карты перехода на расчеты за природный газ по энергетическим показателям.

Кроме того, Кабмин должен обработать вопрос диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30% от общих объемов поставок.

Правительству также поручено предпринять до конца года исчерпывающие меры для погашения задолженности и выплаты заработной платы работникам угледобывающих предприятий государственной формы собственности.

Кабмину также поручено внести в Раду законопроекты об актуализации положений "Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года", проект новой редакции Кодекса о недрах, а также законопроект о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Антимонопольному комитету поручено провести расследования нарушений требований законодательства о защите экономической конкуренции субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность на энергетических рынках, и принять соответствующие меры реагирования.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Экономическая правда