Конкурс на главу "Нафтогаза" до конца года маловероятен – Витренко

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "не видит ничего плохого" в проведении конкурса на должность руководителя "Нафтогаза", но отметил, что до конца года его вряд ли можно провести.

Об этом он написал в Facebook.

"Я лично ничего плохого не вижу в том, чтобы в первый раз за историю Нафтогаза профессиональные и политически незаангажированные люди провели конкурс по международным стандартам и выбрали руководителя. Разумеется, если это будет честный конкурс, и выбирать будут действительно профессиональные и политически незаангажированные люди.

Также замечу, что конкурс - это дело не одного дня или даже недели. До конца года его вряд ли можно провести", - подчеркнул Витренко.

Также он заявил, что ситуация вокруг трехсторонних переговоров по транзиту и арбитражу является сложной, "поэтому важно не терять бдительность, но и не срываться".

"Наша позиция неизменна. Мы конструктивные и неконфликтные, но мы не можем отойти от европейских правил. И о арбитражах, как о уже выигранном, так и о новом, мы забыть не можем.

При этом мы даже не останавливаем процесс принудительного взыскания. Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с Газпрома около 3 миллиардов долларов. Если они пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля, то есть за считанные месяцы", - подчеркнул он.

Напомним:

Министр энергетики Алексей Оржель, заявил, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.

Экономическая правда