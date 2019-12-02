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Бюджет-2020 передали на подпись Зеленскому

Понедельник, 2 декабря 2019, 15:15

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект о государственном бюджете на 2020 год - для того, чтобы он вступил в силу, его должен подписать президент.

Такие данные содержатся на сайте Верховной Рады.

Напомним:

14 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год:

Доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн

Расходы - 1,195 трлн гривень (увеличились на 67,5 млрд грн в сравнении с 2019 годом).

На обслуживание госдолга заложено 141,5 млрд грн.

На развитие дорожной инфраструктуры заложено 73,7 млрд грн, что на 37% больше чем в прошлом году.

Финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для одиноких пенсионеров).

Средства на выплаты субсидии запланированы в бюджете - 48 млрд грн.

На образование планируется направить 145,1 млрд грн, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя бюджета.

Общие расходы на здравоохранение составляют 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше чем было заложено в бюджете на 2019 год.

На охрану и безопасность в следующем году будет потрачено 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем в 2019 году) из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД 93 млрд.

Расходы на развитие культуры и информационной сферы составляют 9,2 млрд грн.

Минимальная зарплата составит 4723 грн.

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Экономическая правда

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бюджет Верховная рада

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