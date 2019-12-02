Бюджет-2020 передали на подпись Зеленскому
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект о государственном бюджете на 2020 год - для того, чтобы он вступил в силу, его должен подписать президент.
Такие данные содержатся на сайте Верховной Рады.
Напомним:
14 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год:
Доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн
Расходы - 1,195 трлн гривень (увеличились на 67,5 млрд грн в сравнении с 2019 годом).
На обслуживание госдолга заложено 141,5 млрд грн.
На развитие дорожной инфраструктуры заложено 73,7 млрд грн, что на 37% больше чем в прошлом году.
Финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для одиноких пенсионеров).
Средства на выплаты субсидии запланированы в бюджете - 48 млрд грн.
На образование планируется направить 145,1 млрд грн, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя бюджета.
Общие расходы на здравоохранение составляют 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше чем было заложено в бюджете на 2019 год.
На охрану и безопасность в следующем году будет потрачено 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем в 2019 году) из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД 93 млрд.
Расходы на развитие культуры и информационной сферы составляют 9,2 млрд грн.
Минимальная зарплата составит 4723 грн.
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Экономическая правда
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