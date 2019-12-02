НБУ выкупил с рынка 184 миллиона долларов

В последнюю неделю ноября Национальный банк выкупил с рынка 184 миллиона долларов - международные золотовалютные резервы Украины с начала года пополнились на 5 миллиардов долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что объемы выкупа валюты в последнюю неделю ноября выросли более чем в 1,5 раза (на 64 млн долларов).

Всего в течение ноября Нацбанк выкупил с рынка 867,8 млн долларов.

В то же время с начала 2019 НБУ выкупил с рынка 5,479 млрд долларов для пополнения международных золотовалютных резервов. При этом, из-за резких колебаний курса валют и девальвации гривни, регулятор потратил 479,23 млн долларов.

Чистое пополнение международных резервов с начала года составляет ровно 5 млрд долларов.

Экономическая правда