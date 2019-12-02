НБУ выкупил с рынка 184 миллиона долларов
В последнюю неделю ноября Национальный банк выкупил с рынка 184 миллиона долларов - международные золотовалютные резервы Украины с начала года пополнились на 5 миллиардов долларов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Отмечается, что объемы выкупа валюты в последнюю неделю ноября выросли более чем в 1,5 раза (на 64 млн долларов).
Всего в течение ноября Нацбанк выкупил с рынка 867,8 млн долларов.
В то же время с начала 2019 НБУ выкупил с рынка 5,479 млрд долларов для пополнения международных золотовалютных резервов. При этом, из-за резких колебаний курса валют и девальвации гривни, регулятор потратил 479,23 млн долларов.
Чистое пополнение международных резервов с начала года составляет ровно 5 млрд долларов.
Экономическая правда
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