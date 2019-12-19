Сговоры на торгах Укрзализныци: АМКУ оштрафовал компании на 60 миллионов

Антимонопольный комитет раскрыл сговоры на пяти торгах, проводимых Укрзализницей, и наложил штрафы на их участников на 60,8 миллионов гривен.

Об этом сообщил в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

По его словам, в 4 торгах на закупку окон, ящиков и других запчастей к пассажирским вагонам участвовали две компании - НПП "Рост" и ОАО "Юникон".

"Собранные Комитетом доказательства доказывают, что эти организации действовали согласованно, что привело к искажению результатов торгов, а затем и к нарушению Закона Украины "О защите экономической конкуренции". На нарушителей наложен штраф в 55 млн грн (по 27,5 млн грн на каждую из компаний)", - подчеркнул Терентьев.

"Так же совместно действовали и компании Торговый дом "БМЗ" и НПП "ПРОМТЕХЦЕНТР", которые принимали участие в закупке запасных частей к тепловозам серии "ЧМЗ". За нарушение конкурентного законодательства на них наложен штраф в 5,8 млн грн. (5, млн грн на Торговый дом "БМЗ" и 590 тыс грн на НПП "ПРОМТЕХЦЕНТР")", - добавил он.

Экономическая правда