Гончарук об остановке выплат некоторых государственных расходов: Это абсолютно контролируемая ситуация

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ситуация с временным приостановлением выплаты средств на незащищенные статьи государственного бюджета ранее уже неоднократно случалось в Украине.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Сейчас в СМИ в очередной раз распространяются фейки о том, что якобы у государства нет средств, у нас какой-то дефолт, проблемы с бюджетом. Это фейк. Не верьте этим ложным сообщением, ситуация абсолютно под контролем. У государства есть деньги для того, чтобы выплатить пенсии, зарплаты, субсидии, соцвыплаты и другие защищенные статьи. Проблем по этим платежам нет", - подчеркнул он.

"До конца года осталось 8 финансовых рабочих дней. Это означает, что государство заканчивает бюджетный год. В этот период ежегодно государственный аппарат пытается перераспределить те средства, которые были сэкономлены в течение года, на какие-то мелочи: кто-то хочет использовать средства на канцелярские товары, закупить бумаги на весь следующий год или просто украсть", - добавил Гончарук.

В правительстве, по его словам, решили с этим явлением бороться, потому ввели ограничения на распределение средств.

"До конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируются. Это позволит максимально эффективно потратить деньги украинских налогоплательщиков", - добавил он.

Напомним:

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – расходы развития, на ремонт и строительство.

Маркарова заявила, что приостановление финансирования незащищенных статей бюджета в декабре 2019 года связано с тем, что некоторые государственные органы в конце года просят о "перекидовании" средств из одних программ на другие.

Экономическая правда