The Economist выбрал Узбекистан страной года

Журнал The Economist в своей ежегодной номинации "страна года" назвал Узбекистан государством, совершившим наибольший прорыв благодаря реформам.

Об этом в четверг сообщается на сайте издания, передает ТАСС.

"[Президент Узбекистана Шавкат- ред.] Мирзиёев начал проводить реформы, которые ускорились за прошедший год. Его правительство во многом положило конец принудительному труду", - говорится в сообщении.

Среди главных достижений новых властей Узбекистана издание отмечает ликвидацию специализированной колонии по исполнению наказаний "Жаслык", допуск в страну иностранных журналистов.

Также отмечается пресечение давления на малый бизнес с целью получения взяток, большая открытость границы, позволившая воссоединиться семьям, члены которых проживали в разных странах Центральной Азии.

Журнал подчеркивает и приглашение в Узбекистан иностранных специалистов для помощи национальной экономике.

Как сообщает The Economist, Узбекистану еще предстоит долгий путь, но ни одна другая страна не продвинулась так далеко в 2019 году. Среди других государств, попавших в рейтинг издания по итогам уходящего года, Новая Зеландия, Северная Македония и Судан.







