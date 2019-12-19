Курс валют на 19 декабря: межбанк, наличный и "черный" рынки
19 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,38 - 23,40 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 23,38 - 23,40 гривни;
Евро - 26,01 - 26,03 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,22 - 23,42 гривни. Евро покупают по 25,72 гривни, продают по 26,09 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 23,35 - 23,30 гривни, евро - 25,86 - 25,89 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 19 декабря на уровне 23,41 за доллар.
18 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,45 - 23,46 гривни за доллар.
18 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,38 - 23,40 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua