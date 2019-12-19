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Курс гривни уверенно укрепляется

Четверг, 19 декабря 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 19 декабря на уровне 23,41 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро был установлен на уровне 26,02 (на 18 декабря - 26,20 гривни).

Напоминаем:

18 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,45 - 23,46 гривни за доллар.

18 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,38 - 23,40 гривни за доллар.

Экономическая правда

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