Курс гривни уверенно укрепляется
Четверг, 19 декабря 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 19 декабря на уровне 23,41 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро был установлен на уровне 26,02 (на 18 декабря - 26,20 гривни).
Напоминаем:
18 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,45 - 23,46 гривни за доллар.
18 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,38 - 23,40 гривни за доллар.
Экономическая правда
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