На железнодорожном вокзале Львова открыли пункт контроля через государственную границу

Правительство открыло международный пункт контроля через государственную границу на железнодорожной станции "Львов" для обеспечения железнодорожного пассажирского сообщения с Польшей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на департамент коммуникаций секретариата Кабмина, соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 декабря.

Процедуры пограничного и таможенного контроля будут осуществляться во время движения поездов, чтобы уменьшить время ожидания и создать более удобный сервис для пассажиров, отметили в департаменте. Пункт пропуска будет функционировать постоянно и круглосуточно.

Как подчеркнули в правительстве, открытие пункта пропуска является результатом успешного пилотного проекта на поездах "Интерсити+" сообщением "Киев-Львов-Перемышль" во время его движения между станциями "Львов" и "Мостыска-2" и в обратном направлении.

Как сообщалось, "Укрзализныця" запустила онлайн-продажу билетов на все направления в Польшу.

Европейская правда