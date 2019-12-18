Количество фрилансеров в Украине возросло на 55%, а заказчиков на 35%

По данным исследования, за последний год количество фрилансеров возросло на 55%, а количество заказчиков, как и совокупный бюджет проектов, увеличилось на 35%.

Об этом сообщает украинский сервис Freelancehunt

Средний гонорар за опубликованный проект вырос на 12%, по сравнению с прошлым годом, и составляет почти 2000 гривен.

Уже не первый год самыми популярными направлениями как среди клиентов, так и у исполнителей, считаются программирование и дизайн. Половина всех бюджетов сосредоточена на оплату услуг айтишников.

Количество дизайнеров лишь немногим уступает программистам, однако опубликованных проектов по данной категории вдвое меньше. При этом дизайнеры конкурируют за заказы с суммарным бюджетом в 5 раз меньше, чем у программистов.

Далее в рейтинге популярных направлений следует маркетинг, общий бюджет в котором лишь немногим уступает дизайну, за ним копирайтинг.

В то же время дизайн и копирайтинг — наиболее конкурентные ниши: зарегистрированных исполнителей вдвое больше опубликованных заказов.

Лидером среди банков, через которые перечисляют гонорары, уже не первый год является "Приватбанк". Его возможности используют 88% фрилансеров и 72% заказчиков. Продолжает укреплять позиции "Монобанк", в 2019 году количество его клиентов выросло почти вдвое: до 11% среди исполнителей, и до 22% среди заказчиков.

На третьем месте "Ощадбанк", а у заказчиков — "Укрсиббанк". Четвертое и пятое место у "Альфа-банка" и "Райффайзен Банк Аваль".

Среди юридических лиц, оплачивающих услуги фрилансеров безналичным способом, тройка лидеров выглядит так: "Приватбанк" — 37%, "Укрсиббанк" — 13% и "Пивденный" — 11%.