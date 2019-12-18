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Набсоветы госкомпаний получили больше полномочий: что изменится

Среда, 18 декабря 2019, 16:56

Кабмин принял решение о следующих шагах в реформе корпоративного управления, благодаря которым наблюдательные советы госкомпаний получат больше полномочий и независимости от политического влияния правительства.

Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

По его словам, министерства и органы власти имеют право написать индивидуальные политики собственности для каждой компании по следующей структуре: а) приоритеты для компании, то есть причины, почему такая компания принадлежит государству; б) основные направления деятельности компании; в) ключевые показатели компании и обязательный финансовый показатель.

Кроме этого, требования к модельному уставу компании, который соответствует стандартам ОЭСР, усиливают полномочия наблюдательных советов (то есть, больше политической независимости от правительства).

Также Кабмин утвердил требования к компании, по которым к ней можно применять такой устав - предоставлять больше полномочий наблюдательному совету.

"Например, утвержденная политика собственности, дееспособный наблюдательный совет, дееспособная система внутреннего контроля и внутреннего аудита", - пояснил Милованов.

Также он назвал список крупнейших компаний, корпоративное управление которых должно быть приведено к стандартам ОЭСР в первую очередь.

Это Нафтогаз, Укрзализныця, Укроборонпром, Укрэнерго, Администрация морских портов Украины, Аэропорт Борисполь, Укрпочта, Энергоатом, Укргидроэнерго, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.

Экономическая правда

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Кабмин Минэкономики компании

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Экономическая правда
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