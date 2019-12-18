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Минфин может до конца 2019 года заимствовать 10 миллиардов из госбюджета-2020

Среда, 18 декабря 2019, 16:51


Украина до конца текущего года может осуществить дополнительные внутренние заимствования в объеме до 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета следующего года.

Соответствующий проект распоряжения Министерство финансов внесло на заседание правительства в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

"Предусматривается, что сверхплановые государственные заимствования будут осуществляться при условии выполнения плана государственных заимствований общего фонда государственного бюджета текущего бюджетного периода и при наличии позитивной динамики на рынке для привлечения в государственный бюджет необходимого финансирования по долговым операциям по самой низкой возможной цене", – говорится в пояснительной записке к документу.

Минфин указывает, что возможность создания резервного объема бюджетных средств будет содействовать сохранению стабильной позиции правительства и предотвращению кризиса ликвидности и платежеспособности в начале бюджетного года.

Возможность таких авансовых заимствований появилось после недавнего принятия поправок в Бюджетный кодекс.

Согласно проекту распоряжения, средств от внепланового размещения гособлигаций до наступления нового года будут зачислены на отдельный счет в Нацбанке и перечислены на единый счет Госказначейства в первый рабочий банковский день 2020 года.

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госбюджет Минфин

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