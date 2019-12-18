Минфин может до конца 2019 года заимствовать 10 миллиардов из госбюджета-2020
Украина до конца текущего года может осуществить дополнительные внутренние заимствования в объеме до 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета следующего года.
Соответствующий проект распоряжения Министерство финансов внесло на заседание правительства в среду, сообщает Интерфакс-Украина.
"Предусматривается, что сверхплановые государственные заимствования будут осуществляться при условии выполнения плана государственных заимствований общего фонда государственного бюджета текущего бюджетного периода и при наличии позитивной динамики на рынке для привлечения в государственный бюджет необходимого финансирования по долговым операциям по самой низкой возможной цене", – говорится в пояснительной записке к документу.
Минфин указывает, что возможность создания резервного объема бюджетных средств будет содействовать сохранению стабильной позиции правительства и предотвращению кризиса ликвидности и платежеспособности в начале бюджетного года.
Возможность таких авансовых заимствований появилось после недавнего принятия поправок в Бюджетный кодекс.
Согласно проекту распоряжения, средств от внепланового размещения гособлигаций до наступления нового года будут зачислены на отдельный счет в Нацбанке и перечислены на единый счет Госказначейства в первый рабочий банковский день 2020 года.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua