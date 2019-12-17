Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк имеют проблемы с капиталом – Нацбанк

Общая потребность 11 банков в капитале по базовому стресс-тесту составляет 35,3 миллиардов гривен, из них в двух госбанков - Ощадбанка и Укрэксимбанка - 23,3 миллиардов гривен.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном на сайте НБУ.

"Результаты стресс-тестирования в целом подтвердили, что по базовому сценарию банки не сталкиваются с трудностями. Достаточность капитала финучреждений в прогнозном периоде возрастает почти на 10 п.п. благодаря доходам.

Однако даже по базовому сценарию в 11 банков возникает потребность в дополнительном капитале. В гривневом эквиваленте эта потребность оценена в 35,3 млрд грн, ее формируют преимущественно госбанки", - говорится в отчете.

В то же время общая потребность 18 банков по неблагоприятному стресс-тестом - 73,8 млрд грн, из них в 2 госбанков - 45,8 млрд грн.

"Кредитный риск может существенно вырасти в условиях кризиса. В результате моделирования последствий неблагоприятного сценария для 18 банков возникает потребность в капитале на общую сумму 73,8 млрд грн. Негативный эффект всех указанных факторов для системы приводит к уменьшению достаточности капитала на 7,5 п.п.", - говорится в отчете.

Кроме этого, Нацбанк сообщил о ключевых рисках для финансовой устойчивости в Украине.

"Среди масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности - результаты судебных процессов, связанных с Приватбанком. НБУ продолжает принимать необходимые действия для защиты интересов государства в судах и сохранения финансовой стабильности", - заявили в регуляторе.

Экономическая правда