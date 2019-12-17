В латвийском банке арестовали счета 10 украинских IT-компаний – СМИ

В латвийском PNB Banka, который 12 сентября признали неплатежеспособным, арестованы счета 10 украинских IT-компаний по обвинению в отмывании денег.

Об этом сообщает НВ Бизнес.

В распоряжении издания оказался фрагмент письма, пострадавшие компании написали вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулебе.

По данным НВ Бизнес, представители пострадавших компаний встречались с Кулебой из-за возникших проблем.

В письме, в частности, говорится о том, что компании не могут получить даже 100 000 евро гарантированной выплаты из-за ареста.

"Мы обеспокоены практикой в ​​отношении украинских, в основном IТ компаний, которые были клиентами латвийского банка "PNB BANKA", по осуществлению страховой выплаты. В процессе подготовки и представления документов, необходимых для получения суммы страховой выплаты в размере 100 тыс евро, они получили сообщение от службы финансовой разведки Латвии, что их счета арестованы, а сами компании были обвинены в отмывании денег и финансировании терроризма.

Такие письма с обвинением получили компании, которые имели счета в банке не менее 5 лет и всегда проходили проверки банка и не вызвали никаких подозрений со стороны службы финансового мониторинга банка. Проблемы начались только после подачи документов на возмещение гарантированной выплаты. Речь в основном идет об известных IТ компаниях, которые прозрачно ведут свою деятельность в течение многих лет как в Украине, так и за ее пределами", - говорится в сообщении.

В письме компании подчеркивают, что "такая проблема имеет системный характер и не является единичным случаем".

"Украинские компании стали заложниками ситуации, потеряв вклады, да еще и должны бороться за собственные средства, тратя десятки тысяч евро на латвийских юристов, которые не дают 100-процентной гарантии в решении этого вопроса.

Такое отношение к украинским контрагентам, к сожалению, может стать серьезным барьером для будущих взаимоотношений между украинскими инвесторами/компаниями и Латвией", - говорится также в письме.

Юристы, представляющие интересы пострадавших компаний, рассказали, что процедура получения гарантированной суммы по своей сути не является сложной: необходимо просто предоставить определенный пакет документов, и в дальнейшем средства в размере до 100 тыс евро будут перечислены на указанный клиентом счет.

В случае, если на счете клиента было более 100 тыс евро - сумма превышения выплачивается в порядке удовлетворения кредиторских требований.

"С самого начала процедуры получения гарантированной выплаты клиенты начали сталкиваться с проблемами. Доходило до абсурда, когда клиент подавал необходимые документы через действующие представительства, а затем через некоторое время ему становилось известно о том, что доверенность у сотрудников представительства была или отозвана, или истек срок ее действия.

То есть, документы приняли, но не имели права этого делать", - рассказал один из юристов, пожелавший не называть своего имени.

Собеседники издания категорически отказались назвать компании, деньги которых арестованы в Латвии.

Напомним:

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии 15 августа приняла решение остановить работу PNB Banka.

Финучреждение полностью прекратило предоставление финансовых услуг, включая выполнение платежей клиентов, чтобы не допустить оттока банковских средств - действие платежных карт, банкоматов и платежей в интернет-банке приостановлено.

12 сентября 2019 год суд Видземского предместья Риги на основании заявления КРФК Латвии принял решение о неплатежеспособности PNB Banka. Сейчас осуществляются выплаты гарантированных сумм вкладов клиентам указанного банка.