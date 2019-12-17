В компании Ахметова отреагировали на расследование о туристическом бизнесе в Крыму

В компании SCM Рината Ахметова опровергают, что сохраняют контроль над детским лагерем "Берег", санаторием "Ай-Даниль" и резиденцией "Новый Кучук-Кой" в аннексированном Крыму в обход санкций Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба SCM.

"После аннексии Крыма активы SCM были "национализированы" местными властями.

Относительно объектов недвижимости группы в Крыму: на каждый из них были введены так называемые "временные администрации", в том числе - в "Новый Кучук-Кой" и в детском оздоровительном лагере "Берег". В ситуации, когда "органы власти" Крыма выставляют принадлежащее нам имущество на торги, говорить о том, что мы контролируем активы в Крыму, является верхом цинизма и непрофессионализма", - говорится в заявлении.

В компании также отметили, что пансионат "Ай-Даниль" не входил до аннексии полуострова в состав бизнеса SCM и не входит в SCM сейчас.

"Иными словами, SCM не имел и не имеет никакого отношения к данному объекту недвижимости и его включение журналистами в орбиту группы не основывается на фактах", - добавили в SCM.

"На данный момент SCM не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма. Любые предположения или слухи о том, что SCM, как и раньше, управляет любыми активами в Крыму, не соответствуют действительности.

Все имущественные действия с активами SCM в Крыму (продажа, выставление на аукционы и т.д.) мы считаем незаконными и такими, которые не соответствуют международному праву", - заявили в компании.

Напомним:

В совместном расследовании Настоящего Времени и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер" говорится, что богатейший человек Украины Ринат Ахметов сохраняет контроль над детским лагерем "Берег", санаторием "Ай-Даниль" и резиденцией "Новый Кучук-Кой" в аннексированном Крыму в обход санкций Евросоюза.

Экономическая правда