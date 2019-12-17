Компании, связанные с бизнесменом Хмельницким, работали в Крыму в обход санкций – СМИ

Почти четыре года компании, связанные с украинским бизнесменом Василием Хмельницким, нарушали санкции Евросоюза.

Об этом стало известно в совместном расследовании "Настоящего Времени" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер". Расследование, которое велось почти два года, получило название "Крымский архив".

Как выяснили журналисты, связанные с Хмельницким компании строили и владели до 2018 года жилым комплексом "Жигулина Роща" и ТРК Meganom.

Это делали компании "Столичная коммерческая группа" и "Крымская девелоперская компания", которые зарегистрировались в российском реестре после аннексии, а среди их прямых учредителей была кипрская компания Хмельницкого Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited.

Санкции ЕС запрещают открывать новый и развивать старый бизнес в отрасли строительства.

В январе 2016 года "Крымская девелоперская компания", владельцем которой на тот момент была кипрская компания Хмельницкого, увеличила свой уставный капитал почти в 100 раз — с 2,3 млн рублей до 200 млн рублей.

В 2018 году кипрская Ukrainian Property Development Holdings Limited полностью продала свои доли в крымских компаниях. Сейчас ими владеют россияне и несколько компаний из Кипра и Британских Виргинских островов, чьи собственники спрятаны за цепочкой офшоров.

Сам Хмельницкий в запросе "Настоящему Времени" подтвердил, что его компании действительно контролировали и "Жигулину рощу", и торговый комплекс Meganom до 2018 года.

Кипрские власти по существу на запрос издания о возможном нарушении санкций не ответили и посоветовали обратиться в компании напрямую.

Напоминаем:

Богатейший человек Украины Ринат Ахметов сохраняет контроль над детским лагерем "Берег", санаторием "Ай-Даниль" и резиденцией "Новый Кучук-Кой" в аннексированном Крыму в обход санкций Евросоюза.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года по результатам так называемого "референдума", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме.

Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции.

Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".