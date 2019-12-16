Правительство отменило субсидирование потерь в электросетях

Правительство внесло изменения в положение о возложении общественных обязанностей на участников рынка электроэнергии, которым отменено субсидирование потерь в электрических сетях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Соответствующее постановление "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии" принято 9 декабря на заседании правительства", - говорится в сообщении.

В соответствии с внесенными в положение изменениями, с 1 января 2020 года оператор системы передачи - ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и операторы систем распределения будут покупать электроэнергию для покрытия своих технологических затрат на свободном рынке.

До этого момента ОСР и ОСП покупали электроэнергию для компенсации технологических затрат электрической энергии на ее передачу и распределение по электрическим сетям по предельной цене у ГП "Гарантированный покупатель".

В министерстве считают, что субсидирование потерь электроэнергии в сетях привело к тому, что фактически на рынке нет стимулов к модернизации сетей и, соответственно, уменьшению потерь.

Изменения в порядок выполнения спецобязательств наиболее положительно повлияют на ГП "Гарантированный покупатель", убеждены в ведомстве.

"Отмена субсидирования приведет к уменьшению расходов ГП "Гарантированный покупатель", а соответственно - к получению большего количества средств для компенсации разницы в тарифе для населения и будет стимулировать уменьшение потерь в электрических сетях", - отметили в Минэкоэнерго.

Также этот шаг назван "ключевым элементом стабилизации рынка возобновляемой энергетики на 2020 год", поскольку, согласно положению в новой редакции, средства, высвободившиеся в результате отмены субсидирования потерь, "Гарантированный покупатель" сможет использовать и на выполнение "специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу".

Напоминаем:

"Гарантированный покупатель" не получил от ЧАО "НЭК "Укрэнерго" оплату услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за 20 дней ноября.

Долг оператора системы передачи перед "Гарантированным покупателем" составляет более 1,4 млрд грн.

Экономическая правда