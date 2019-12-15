Рада купила полтысячи сенсорных планшетов за 14 миллионов гривен
Управление делами Аппарата Верховной Рады 10 декабря по результатам тендера заказало ООО фирма "Валтек" планшетов на 13,80 млн гривен.
Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".
В этом году поставят 528 сенсорных планшетов Lenovo Miix 520-12IKB (81CG027DUL) с клавиатурой, мышкой, USB-адаптером, сетевым адаптером и сумкой по 26130 гривен.
На сайте "Леново Украина" эта модель без дополнительного оборудования стоила в розницу на 11% дороже - 28 999 гривен. Разница может объясняться скидкой на оптовый заказ.
Гарантийный срок на планшет и дополнительное оборудование составляет год после поставки. Цена сделки на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 14,26 млн гривен.
Единственным конкурентом с такой же моделью было ООО "В.М.", причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Столичный соперник принадлежит директору Петру Будаеву, Михаилу Гуцаленко, Владимиру Рожанковскому и Сергею и Светлане Векленко (все из Киева).
Учредителями столичного "Валтека" с уставным капиталом 375 гривен является Исатай Бекешев и Елена Нестерова из Киева и Евгений Нестеренко из Славянска Донецкой области. Фирмой руководит Федор Федорович Макавчук родом из Крыма.
Победитель фигурирует в уголовном производстве столичного ГБР против Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи относительно возможного нанесения ущерба государственному бюджету на общую сумму почти 100 тыс гривен при закупке программного обеспечения.
Всего с 2008 года "Валтек" получил подрядов на 597,90 млн гривен.
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