Беларусь нашла замену российским кредитам
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около 501 млн долларов).
Об этом пишет "Коммерсант".
Согласно указу белорусского президента, Беларусь берет кредит для погашения и обслуживания госдолга, поддержания своих золотовалютных резервов, а также для содействия развитию двусторонней торговли с КНР.
Лукашенко поручил белорусскому Минфину подписать необходимое для получения кредита соглашение.
В начале года Беларусь попросила у России выделить новый кредит в 600 млн долларов, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в 2019 году.
Общий долг Минска перед Москвой достигает 7,6 млрд долларов. В Кремле заявили, что вопрос находится "в проработке".
В октябре Минфин Беларуси заявил, что не рассчитывает на получение кредита и не ведет переговоров по этому вопросу. Вместо этого, как отметили в министерстве, Минск решил взять кредит у Пекина.
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