Все разделы
Укр / Рус

Беларусь нашла замену российским кредитам

Воскресенье, 15 декабря 2019, 11:13

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около 501 млн долларов).

Об этом пишет "Коммерсант".

Согласно указу белорусского президента, Беларусь берет кредит для погашения и обслуживания госдолга, поддержания своих золотовалютных резервов, а также для содействия развитию двусторонней торговли с КНР.

Лукашенко поручил белорусскому Минфину подписать необходимое для получения кредита соглашение.

В начале года Беларусь попросила у России выделить новый кредит в 600 млн долларов, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в 2019 году.

Общий долг Минска перед Москвой достигает 7,6 млрд долларов. В Кремле заявили, что вопрос находится "в проработке".

В октябре Минфин Беларуси заявил, что не рассчитывает на получение кредита и не ведет переговоров по этому вопросу. Вместо этого, как отметили в министерстве, Минск решил взять кредит у Пекина.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Беларусь Россия
powered by lun.ua
Материалы по теме
Путин и Лукашенко в Сочи не подписали никаких документов по интеграции 8 декабря 2019, 15:27
Трейдеры остановили импорт электроэнергии из Беларуси – дороже, чем в Украине 1 декабря 2019, 13:39
Беларусская компания получила рекордный подряд на строительство дороги в Украине 17 октября 2019, 10:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!