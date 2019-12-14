Итальянский лоукост приостановит полеты по трем маршрутам в Украину

Ernest Airlines приостановит полеты по маршрутам Киев-Генуя, Харьков-Рим и Харьков-Милан на зимний сезон 2019/2020 годов.

Об этом говорится в рассылке лоу-коста туристическим агентствам, пишет avianews.

Причиной подобного решения названо "общее снижение пассажиропотока в этот период".

Последний в этом году рейс Киев-Генуя состоялся 6 декабря. В системе бронирования продажи открыты на перелеты с 1 апреля 2020 года с частотой два раза в неделю по средам и субботам.

Последние рейсы Харьков-Рим в этом зимнем сезоне состоятся 28 декабря 2019 года и 4 января 2020 года, а рейсы Харьков-Милан — 29 декабря 2019 года, 5 и 12 января 2020 года. На данный момент продажи на другие даты, включая летнее расписание 2020 года, недоступны.

"Все пассажиры, которых коснулись эти изменения, были соответственно проинформированы по е-mail и SMS. Запросы на возврат стоимости билета и/или переоформление билета на другие рейсы обрабатываются", — говорится в письме лоу-коста.

Там также подчеркивается, что пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут выбрать бесплатное изменение билета на альтернативные рейсы Ernest Airlines до 28 марта 2020 года или получить полный возврат стоимости.

С учетом указанных изменений маршрутная сеть лоу-коста до конца зимнего сезона 2019/2020 годов будет включать три города Украины: Киев, Львов и Одессу. Полеты в Харьков будут приостановлены.