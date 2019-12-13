Самые популярные рабочие профессии 2019 года с зарплатами

Продавец - самая популярная рабочая работа в Киеве, среди самых высокооплачиваемых — сферы транспорта и логистики.

Такие данные приводит аналитика OLX Работа.

Самые высокие зарплаты предлагают в сфере транспорта и логистики - 18 500 грн, что на 2 500 грн больше, чем в прошлом полугодии.

Строители зарабатывают в среднем 18 000 грн - уровень их дохода не изменился. Домашнему персоналу готовы платить 13 600 грн в месяц - их заработок упал почти на 6 000 грн, или 30% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

При этом категория находится в тройке самых высокооплачиваемых рабочих отраслей.

Меньше всего в столице работодатели готовы платить специалистам сферы сервиса и быта - 8 300 грн. 6 месяцев назад их зарплата была выше и составляла 10 000 грн.

Почти каждое четвертое объявление о поиске голубых воротничков пришлось на сферу торговли - 255 100 вакансий. Чуть менее популярной оказалась сфера транспорта и логистики - 206 900 вакансий (18%). И топ-3 закрывают строители, которых искали в 144 000 объявлений.

"Не густо" с предложениями в сельскохозяйственной отрасли - здесь разместили всего 1% всех вакансий. Такой же низкий спрос в сфере сервиса и быта, а также охраны - по 3% объявлений о поиске сотрудников.

Всего же за 2019 год на OLX Работа разместили почти 3 миллиона вакансий - 2 949 000. На каждую вакансию о поиске голубых воротничков работодатели получали в среднем 24 отклика. А самой популярной среди соискателей стала транспортная отрасль - на одно объявление откликались в среднем 32 раза. На втором месте - сфера торговли с 30 откликами, еще на одно меньше в строительстве - 29.

Если говорить о конкретных специалистах, которых чаще всего искали во втором полугодии, то рейтинг самых популярных профессий выглядит так: первое место с уверенным отрывом получили продавцы - для них работодатели разместили 11 700 вакансий. Объявлений о поиске водителей на платформе было более 9 540, а поваров искали больше 3 830 раз.

Если первые четыре позиции в рейтинге остались неизменны на протяжении года, то официанты, которые еще 6 месяцев назад закрывали топ-5, теперь оказались на седьмой позиции. Их же место заняли уборщицы - этих специалистов искали 1 900 раз.

При этом, бариста, которые в первом полугодии занимали 9 позицию, поднялись до шестой и могли выбирать себе место работы среди 1 750 вакансий. Отметим также, что охранники и парикмахеры, в отличие от первой половины года, в топ-10 не попали.

Среди топ-50 самых популярных профессий аналитики OLX Работа определили те, в которых предлагают наиболее высокие зарплаты. Возглавили рейтинг представители строительной сферы: фасадчики могут зарабатывать в среднем 29 500 грн, каменщики - 29 400 грн, плиточники - 25 000 грн.

Зарплата маляров выросла на 4 500 грн и составила 20 000 грн. Водителям также стали предлагать больше - 17 200 грн по сравнению с 13 600 грн в прошлом полугодии, при этом они также в десятке самых востребованных специальностей.