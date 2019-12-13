В Нафтогазе рассказали о результатах переговоров с Газпромом

В Нафтогазе рассказали, что стороны договорились работать над вариантами продолжения транзита, но говорить о согласованном результат переговоров пока рано.

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Также, отвечая на комментарии под публикацией Витренко заявил, что "нас ни на что не кинут".