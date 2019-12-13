В Нафтогазе рассказали о результатах переговоров с Газпромом
Пятница, 13 декабря 2019, 18:28
В Нафтогазе рассказали, что стороны договорились работать над вариантами продолжения транзита, но говорить о согласованном результат переговоров пока рано.
Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Также, отвечая на комментарии под публикацией Витренко заявил, что "нас ни на что не кинут".
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