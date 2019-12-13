В "Нафтогазе" рассказали, сколько будет стоить газ для населения в январе 2020 года

В январе 2020 года стоимость газа для населения составит 5,5 гривен за кубометр (без НДС и наценок газосбытов, которые для каждого региона разные).

Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Отмечается, что эта цена на 12% меньше, чем в январе 2019 года.

"Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую Нафтогаз предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.

Потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании", - говорится в сообщении.

Потребители, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 до конца сезона, не должны никуда обращаться или вносить предоплату -для них с 1 января автоматически начнет действовать гарантированная цена.

С 1 мая 2020 года цены на газ для населения будут полностью рыночными.

Для промышленных потребителей, покупающих газ у "Нафтогаза" на условиях предоплаты, в январе также будет действовать цена 5500 грн за тыс кубометров. Промышленным потребителям, покупающим газ без предоплаты, "Нафтогаз" в январе 2020 года предлагает газ по цене 6072 грн за тыс кубометров (без НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

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Экономическая правда