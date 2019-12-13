В Укрзализныце хотят привязать цену билетов к дате покупки
В Укрзализныце предлагают покупать билеты по принципу чем раньше, тем дешевле, по аналогии с авиаперевозками.
Об этом в интервью Бизнес-Цензор рассказал член правления "Укрзализныци" Марчин Целеевский.
"Мы хотим продавать билеты, как в самолете: с наименьшей ценой заблаговременно и с высшей ценой непосредственно ближе к дате поездки. Это поможет нам расширить наши предложения и этим, достичь большего количества клиентов", - сообщил он.
По словам Целеевского, такую систему продажу билетов планируется ввести для поездов "Интерсити" и "Интерсити+", а также для поездов дальнего следования.
В настоящее время вопрос находится в процессе разработки, проводятся соответствующие исследования.
Как отмечает Целеевский, сейчас у "Укрзализныци" одна, почти постоянная, цена на билет во все дни. По его мнению, эта цена и ценообразование не учитывают потребности огромного пласта людей.
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