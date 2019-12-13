В Укрзализныце хотят привязать цену билетов к дате покупки

В Укрзализныце предлагают покупать билеты по принципу чем раньше, тем дешевле, по аналогии с авиаперевозками.

Об этом в интервью Бизнес-Цензор рассказал член правления "Укрзализныци" Марчин Целеевский.

"Мы хотим продавать билеты, как в самолете: с наименьшей ценой заблаговременно и с высшей ценой непосредственно ближе к дате поездки. Это поможет нам расширить наши предложения и этим, достичь большего количества клиентов", - сообщил он.

По словам Целеевского, такую систему продажу билетов планируется ввести для поездов "Интерсити" и "Интерсити+", а также для поездов дальнего следования.

В настоящее время вопрос находится в процессе разработки, проводятся соответствующие исследования.

Как отмечает Целеевский, сейчас у "Укрзализныци" одна, почти постоянная, цена на билет во все дни. По его мнению, эта цена и ценообразование не учитывают потребности огромного пласта людей.