Курс гривни к доллару продолжает укрепляться
Пятница, 13 декабря 2019, 09:00
Национальный банк усилил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 13 декабря на уровне 23,56 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,24 (на 12 декабря - 26,24 гривни).
Напомним:
12 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,54 - 23,57 гривни за доллар.
12 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,54 - 23,57 гривни за доллар.
Экономическая правда
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