Курс гривни к доллару продолжает укрепляться

Национальный банк усилил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 13 декабря на уровне 23,56 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,24 (на 12 декабря - 26,24 гривни).

Напомним:

12 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,54 - 23,57 гривни за доллар.

12 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,54 - 23,57 гривни за доллар.

Экономическая правда