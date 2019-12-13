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Курс гривни к доллару продолжает укрепляться

Пятница, 13 декабря 2019, 09:00

Национальный банк усилил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 13 декабря на уровне 23,56 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,24 (на 12 декабря - 26,24 гривни).

Напомним:

12 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,54 - 23,57 гривни за доллар.

12 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,54 - 23,57 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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