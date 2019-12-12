Рада предварительно приняла закон, запрещающий коллекторам запугивать должников

Верховная Рада приняла за основу депутатский законопроект №2133 о защите прав должников при осуществлении коллекторской деятельности, который предлагает запретить коллекторам запугивать должников, дезинформировать их, угрожать и оказывать им неправдивые данные относительно их задолженности.

Законопроект в первом чтении поддержали 309 народных депутатов.

Законопроект также предлагает установить запрет на использование вульгарной или нецензурной лексики, фраз, затрагивающих личную честь и достоинство должника, его деловую репутацию, а также использовать силу.

Кроме этого, предлагается установить запрет коллектора своего номера и любым способом сообщать о задолженности третьим лицам.

Как сообщается в пояснительной записке, за нарушение порядка осуществления коллекторской деятельности в законопроекте предусмотрен административный штраф от 5 тыс. до 10 тыс.

Необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн) - за нарушения во время урегулирования просроченной задолженности с жилищно-коммунальных услуг;

от 20 тыс. до 50 тыс. необлагаемых минимумов (340 тыс. грн - 850 тыс. грн), если нарушения связаны с получением дохода в особо крупных размерах, то есть если сумма дохода минимум в 1 тыс. раз превысила необлагаемый минимум.