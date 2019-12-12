В Еврокомиссии подтвердили быстрое выделение 500 миллионов евро помощи Украине

Президенты Украины и Европейской комиссии – Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен – обсудили актуальные вопросы повестки дня Украина-ЕС, а также шаги для выделения макрофинансовой помощи.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента.

Вопрос выделения второго транша на 500 млн евро был согласован в контексте достигнутых договоренностей с МВФ. Именно к ним и привязана макрофинансовая помощь Евросоюза.

Также Зеленский предложил найти пути для подписания Соглашения с ЕС об общем авиационном пространстве.

Кроме этого, президенты обсудили вопрос бесперебойного транзита российского газа в ЕС и заключения нового контракта с РФ. Они договорились продолжить работу над решением этой проблемы в трехстороннем формате.

Напоминаем:

Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года.

В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

"Мы согласились с президентом, что экономический успех Украины зависит от соблюдения законности в стране, сокращение влияния интересов определенных лиц, защиты тех достижений, которые были получены после очистки банковского сектора Украины и возврата средств налогоплательщиков, потраченных в результате банкротства банков", - заявила директор распорядителем фонда Кристалина Георгиева.

Экономическая правда