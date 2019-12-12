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Украинские порты рекордно нарастили объемы перевалки грузов

Четверг, 12 декабря 2019, 12:03

Перевалка грузов в морских портах Украины впервые за последние 10 лет достигла отметки в 150 миллионов тонн - такой объем был до мирового финансового кризиса в 2008 году.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Три четверти (75%) из этого объема составляет экспорт продукции украинских предприятий. Импорт - 16%. Транзит 7%. Львиная доля перевалки - это продукция агропромышленного комплекса - 41%, а также добывающей промышленности - 23% (руда)", - отметил Криклий.

"Рекордный объем перевалки - это не только достижения производителей, перевозчиков, стивидоров и портовиков - это новый вызов для всей отрасли. Транспортная инфраструктура должна быть готова справляться с новыми нагрузками и мы уже сейчас видим узкие места в логистике и работаем над их устранением", - добавил он.

Экономическая правда

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порты Мининфраструктуры
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