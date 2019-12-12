Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля в Украину — росСМИ

NT Marine, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля в Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Ранее уголь из России продавали сами производители, получая разрешения Минэкономразвития РФ.

В списке квот на ноябрь, копия которого также есть у РБК, NT Marine не фигурировала.

Как сообщается, NT Marine занимается перевозкой нефти и угля в Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья

Это подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Михаил Волынец.

Другие источники РБУ сообщают, что контракт на поставку угля заключается не с NT Marine, а с другой компанией Воробья, "Интерсервисом", которая является крупнейшим частным нефтетрейдером в Белоруссии.

"РЖД выполняет заявки на перевозку угля в основном только этой компании — NT Marine AS. Она связана с интересами Николая Воробья, белорусского олигарха", — заявил Волынец, по данным которого Воробей поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком.

По его словам, NT Marine будет поставлять на Украину около 500 тыс. т угля разных марок, включая антрацит, в месяц.

"Зарабатывать она будет так: цена тонны угля на станции потребителя плюс 10 дол", — пояснил Волынец.

По данным списка квот на ноябрь и декабрь, Россия поставляет на предприятия Украины 1,2–1,3 млн т угля и кокса в месяц.

При текущих ценах на уголь (85–100 дол за т) выручка NT Marine в случае поставок российского угля в течение года может составить 50 млн дол.