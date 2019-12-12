Малюська: Если зарплата не повысится — меня надолго не хватит

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

Источник: интервью "Украинской правде". 24 канал

Детали: В октябре министр рассказал "Украинской правде", что получает зарплату "примерно 17 000 гривен", с тех пор вознаграждение министру юстиции было увеличено до "уже примерно 29 000 гривен".

Прямая речь: "У меня примерно 17000 гривен Ну, даже не 17, немного меньше. В них (заместителей) тоже где-то в том районе. Но это без премий. Я сейчас как раз об этом говорю. Должность заместителя министра - это определенный репутационный престиж. Нужно искать амбициозных людей, которые хотят себе создать репутацию, людей, для которых это важно ".

Поэтому она не будет брать взяток, потому что это полностью противоречит той идее попадания во власть. Это мотиватор. И, фактически, мой единственный надежный мотиватор в кадровом подборе.

По деньгам у нас есть договоренность в правительстве, что мы зарплаты поднимем, в том числе и мне. Потому что когда у меня закончатся деньги, то отсюда хочу или не хочу, а пойду. А они у меня закончатся. Год с момента назначения мне хватит, и то под вопросом. А дальше - нет. Поэтому мы точно примем решение о повышении заработных плат. Я подозреваю, что это произойдет очень быстро, надеюсь, октябрь-ноябрь ".

Дословно: "Но вот последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29000 гривен.

Если зарплата не повысится хотя бы до 80000 - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств ".

В то же время малюська заявил, что в правительстве готовы повысить зарплату, и подчеркнул - это важно и для международных инвесторов.

"Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украине, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату ".

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