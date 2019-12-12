Гривня снова рекордно укрепилась

Национальный банк усилил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 12 декабря на уровне 23,60 гривни за доллар.

Последний раз такой курс держался осенью 2015 года.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,14 (на 11 декабря - 26,24 гривни).

Напомним:



11 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,54 - 23,57 гривни за доллар.

11 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,60 - 23,64 гривни за доллар.



Экономическая правда