Гривня снова рекордно укрепилась
Четверг, 12 декабря 2019, 09:00
Национальный банк усилил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 12 декабря на уровне 23,60 гривни за доллар.
Последний раз такой курс держался осенью 2015 года.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,14 (на 11 декабря - 26,24 гривни).
Напомним:
11 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,54 - 23,57 гривни за доллар.
11 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,60 - 23,64 гривни за доллар.
Экономическая правда
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