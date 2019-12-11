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Фонд гарантирования продал пул активов банков-банкротов за 300 миллионов

Среда, 11 декабря 2019, 19:27

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на торгах 4 декабря продал мегапул, состоящий из активов трех неплатежеспособных банков, за 303,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что продали активы АО "Дельта Банк", АО "Банк" Финансы и Кредит ", ПАО" КБ "Надра".

Начальная цена мегапула составила 351,22 млн грн.

Торги проходили по системе голландского аукциона. Цена поэтапно снижалась на 1% от начальной цены. На отметке 168,58 млн грн торги были остановлены первой ставкой.

"В процессе честной конкурентной борьбы, среди семи участников победила самая высокая ставка в 303,5 млн грн (ООО "Кредит Инвестмент Групп").

Этот пул был сформирован календарным подходом. В его состав входят права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также дебиторская задолженность", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Фонд гарантирования вкладов банки
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