Не ниже 50°: Кабмин утвердил правила поставки горячей воды

Кабинет министров на заседании в среду утвердил правила поставки горячей воды - теперь горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов Цельсия и не выше, чем 75 градусов Цельсия.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Правило относительно предельных температур касается как коллективных потребителей, так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты.

Кроме этого, правительство утвердило типовые договоры на поставку горячей воды.

"Мы определили требования к качеству самой услуги - поставки горячей воды, а также установили единицы измерения за потребленное. Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на перечисление стоимости", - заявил премьер Алексей Гончарук.

Кроме этого, правила устанавливают порядок взаимоотношений исполнителей и потребителей.

"Предполагается, что исполнитель услуги обеспечивает ее поставку с соответствующим уровнем безопасности, температуры и величины давления. Определен и порядок учета воды, обслуживание счетчиков и передачи их показателей. Нормировано снятие контрольных показателей с приборов учета", - говорится в сообщении.

Экономическая правда